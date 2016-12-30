Iншi статтi в цьому номерi

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Останнiй випуск газети #47 за 30.12.2016
ЗА КРИМСЬКУ СВIТЛИЦЮ — В КРИМУ!
З перших уст
ЩО Б ТАМ, У КИЄВІ, НЕ ВИРІШИЛИ – МИ НАШУ, СПРАВЖНЮ «КРИМСЬКУ СВІТЛИЦЮ», НЕ ЗАЛИШИМО!
Hа офіційну електронну адресу заступника міністра культури Т. Мазур, котру визначили відповідальною за проведення колегії, з Криму було відправлено листа.
Душі криниця
ОЦИФРОВАНО ДВА ПЕРШІ РОКИ ЖИТТЯ «КРИМСЬКОЇ СВІТЛИЦІ»!
Tі, хто домагається тепер у Києві для привласненої «прибюджетної» «Світлиці» приміщень і зарплат – про долю «Світличного» архіву навіть не згадують, зате мають нахабство ставити на власних ресурсах посилання на наш кримський pdf-архів і святкувати… 24-річчя «Кримської світлиці»!
«МИ — ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!»
ГАЗЕТА «КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ» ОГОЛОШУЄ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МИ — ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!» ІМЕНІ КРИМСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ДАНИЛА КОНОНЕНКА
«ВСІ 24 РОКИ «КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ» БУЛА ПОРУЧ З НАМИ, В КРИМУ…»
Дорога «Світличко»! Від щирого серця вітаю тебе з двадцять четвертим днем народження! Щотижня з хвилюванням чекаю наступного номера газети: чи вийде знову?
ПРО ГАЗЕТУ, ЩО СТАЛА ДОЛЕЮ
Гадаю, вже не вистачить життя, щоб навчитися мислити себе без «Кримської світлиці».
МИ ВІТАЄМО НАШИХ НАЙВІРНІШИХ І НАЙСВІТЛІШИХ У СВІТІ ЧИТАЧІВ-СВІТЛИЧАН З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Щастя-здоров’я, наснаги, оптимізму, невгасимої світлості душі – наперекір усім випробуванням! Будьмо – бо ми того варті!
АРЕШТОВАНА «СВІТЛИЦЯ»
Hа початку січня 2010 року, ще задовго до всяких «зелених чоловічків», «кримських весен» й анексій, за демократичного українського (ще Ющенкового) правління і за розпорядженням з Києва у Криму… було арештовано два перші січневі номери «Кримської світлиці».
Українці мої...
КРИМЧАНКА ХРИСТИНА МИХАЙЛИЧЕНКО УВІЙШЛА ДО П'ЯТІРКИ ТАЛАНОВИТИХ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ УКРАЇНУ У 2016 РОЦІ
Українські діти довели всьому світові, що мають неабиякі таланти.
Резонанс
ДЕ БРАТ ТВІЙ, КАЇНЕ?
З якого ж дива мала перебиратися до Києва «КС»? Аби лишень підтвердити, що влада Московії створила на півострові неприйнятні умови для професійної роботи журналістів?
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Андрій Сабінін, адвокат Миколи Семени: ЗА ЗАКЛИК ПОВЕРНУТИ КРИМ УКРАЇНІ - ТЮРЕМНИЙ СТРОК 5 РОКІВ
Hіхто з російських адвокатів і не горить бажанням працювати в Криму. Немає там і ніяких міжнародних правозахисників.
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Звичайно, зараз, під час війни та інших негараздів, коли українцям так потрібна єдність, питання зміни календаря не на часі. Проте потрібна здорова...
ГПУ СКЛАЛА ПІДОЗРИ ЗА ДЕРЖЗРАДУ ЕКС-НАРДЕПУ ТА ІНШИМ ЧИНОВНИКАМ. ЇХ ШУКАЮТЬ
Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради Клінчаєва здійснюється співробітникам СБУ.
ПОРОШЕНКО: НАРОД ДОБРЕ РОЗРІЗНЯЄ ПОПУЛІСТІВ – ЩО З ВИЛАМИ, ЩО З КОСАМИ
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СТВОРЕНО ТРИБУНАЛ ПО ДІЯХ РОСІЇ В АНЕКСОВАНОМУ КРИМУ
Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.
ТРАМП ВИСЛОВИВСЯ ПРОТИ САНКЦІЙ ВІДНОСНО РОСІЇ У ВІДПОВІДЬ НА КІБЕРАТАКИ
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У США опубліковано спільну доповідь Міністерства національної безпеки США і ФБР, в якій ідеться про дві хакерських атаки, зафіксовані в США влітку...
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛІСТ РОМАН ЦИМБАЛЮК СПИТАВ ПУТІНА ПРО СУЩЕНКА, СЕНЦОВА, ТОРТУРИ «КРИМСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ» ТА ДОНБАС
Путін сказав, що «ніхто їх («кримських диверсантів» - ред.) не катував і не бив і «те, що вони дають свідчення, легко...
ЧОМУ ХОДОРКОВСЬКИЙ І ШЕНДЕРОВИЧ НЕВДОВОЛЕНІ УКРАЇНЦЯМИ
Суперечка щодо співчуття жертвам катастрофи Ту-154 знову показала прірву між українським і російським суспільствами.
«ЧОРНА КАСА» РЕГІОНАЛІВ: НАБУ ОПРИЛЮДНИЛО ЕКСПЕРТИЗУ ЩОДО ПІДПИСУ ОХЕНДОВСЬКОГО
Висновки почеркознавчої експертизи підтверджують, що підписи та записи в "амбарній книзі" належать голові ЦВК Михайлу Охендовському.
З потоку життя
38% УКРАЇНЦІВ ПРИПУСКАЄ НОВИЙ МАЙДАН У 2017 РОЦІ
67% вважає, що події в країні рухаються у неправильному напрямі. У 2015 році таких було 57,7%.
ATR ПОЧАВ ОТРИМУВАТИ КОШТИ ВІД ДЕРЖАВИ
Про це 27 грудня заявив власник каналу Ленур Іслямов
ДО КРИМЧАНИНА БАЛУХА В СІЗО ВИКЛИКАЛИ ШВИДКУ
Лікар, який оглядав його, не поставив діагноз, не видав жодних документів, що підтверджують його візит, проте призначив список ліків, який пізніше...
З МАЙДАНУ — В АТО
Хоч це жорстоко звучить, але війна, нав'язана російським агресором, згуртувала українське суспільство.
АННА МУЗИЧУК І ВАСИЛЬ ІВАНЧУК СТАЛИ ЧЕМПІОНАМИ СВІТУ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ
Президент України Петро Порошенко привітав українських шахістів з перемогою на чемпіонаті світу.
УКРАЇНСЬКА ВІДПОВІДЬ КИСЕЛЬОВСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ
В Одесі провідні науковці вперше презентували найвагоміший історичний проект десятиліття "LikБез. Уроки історії" для військовослужбовців.
МЗС ВИМАГАЄ ВІД РОСІЇ НЕГАЙНОГО І БЕЗУМОВНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ
У МЗС зазначають, що Україна разом з нашими міжнародними партнерами докладає всіх можливих політико-дипломатичних і правових зусиль для звільнення...
ПРОКУРАТУРА ПЕРЕДАЛА ДО СУДУ СПРАВУ ПРО ДЕЗЕРТИРІВ З КРИМУ
Після досудового розслідування їх дії кваліфікуються як дезертирство (ч.1 ст.408 ККУ) і державна зрада (ч.1 ст.111 ККУ).
РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ДО СЕМИ ВЕРСІЙ КАТАСТРОФИ РОСІЙСЬКОГО ТУ-154, ТЕРАКТ НАПОЛЕГЛИВО ВІДКИДАЮТЬ
Розшифровку даних двох бортових самописців російського Ту-154 планується завершити найближчим часом.
РОЗШИРЕНІ «КРИМСЬКІ» САНКЦІЇ США НАБУЛИ ЧИННОСТІ
При цьому вказується, що BIS прийняло таке рішення, "щоб забезпечити ефективність існуючих санкцій проти РФ за порушення міжнародного права і...
РОСІЯ ПІДКЛЮЧИЛА КРИМ ДО СВОЄЇ ГТС
Як наголошується, постачання газу на окупований півострів здійснюватимуться за новим магістральним газопроводом Краснодарський край - Крим.
САВЧЕНКО ПРЕЗЕНТУВАЛА СВОЮ ПЛАТФОРМУ «ДУМАЮЧИХ УКРАЇНЦІВ»
За словами Савченко, "РУНА" не політичний проект, а "природне об'єднання людей, які чують суть, саму ідею, а не гасла і популізм".
«СЕНЦОВ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ПОБАЧЕНЬ І НЕ ВІДПОВІДАЄ НА ЛИСТИ»
РОСІЙСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ПУТІНА
Душі криниця
НА ДАНИЇЛА ІНІЙ – НА ТЕПЛЕ РІЗДВО
За біблійним переказом, троє юнаків Ананія, Азарія і Мисаїл виховувалися разом з пророком Даниїлом при дворі вавилонського царя Навуходоносора.
СВЯТИЙ ІГНАТІЙ БОГОНОСЕЦЬ
Святий Ігнатій Богоносець був учнем апостола й євангелиста Івана Богослова, став другим єпископом Антіохійської Церкви. (До речі, тут уперше вжили...
В НАЙДОВШУ НІЧ, У НАЙКОРОТШИЙ ДЕНЬ…
22 грудня у Києві, в Будинку письменників, відбулася презентація збірки віршів для дітей Тетяни Майданович «Країна Українія»
КНИГИ – В ПАМ’ЯТЬ ПРО ПОЕТА
Нехай же ці дві книги стануть нашим подарунком і пам’ятником для прекрасного Поета, Громадянина, Українця – Данила Андрійовича...
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Пропонуємо увазі читачів добірку віршів з цієї книги та люб'язно надані авторкою «Кримській світлиці» поезії, які ще не публікувалися.
Українці мої...
ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА
Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять Героя України В'ячеслава Чорновола з нагоди 79-ї річниці його народження. Про це він написав на своїй...
НЕЗРАДЖЕНА ОБІТНИЦЯ МИХАЙЛА ЛОМАЦЬКОГО
Михайло Ломацький – відомий на Гуцульщині культурний і громадський діяч, педагог, письменник
Урок української
ПОДОЛАТИ НАСЛІДКИ КОЛОНІАЛІЗМУ – ЗБЕРЕГТИ НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ
Постколоніальна Україна – зручна для сучасного олігархату, та нація має очистися від мулу та нашарувань минулого.
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