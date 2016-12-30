Iншi статтi в цьому номерi

ЩО Б ТАМ, У КИЄВІ, НЕ ВИРІШИЛИ – МИ НАШУ, СПРАВЖНЮ «КРИМСЬКУ СВІТЛИЦЮ», НЕ ЗАЛИШИМО!

Hа офіційну електронну адресу заступника міністра культури Т. Мазур, котру визначили відповідальною за проведення колегії, з Криму було відправлено листа.