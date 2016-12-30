Iншi статтi в цьому номерi

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Останнiй випуск газети #47 за 30.12.2016

ЗА КРИМСЬКУ СВIТЛИЦЮ — В КРИМУ!

З перших уст
ЩО Б ТАМ, У КИЄВІ, НЕ ВИРІШИЛИ – МИ НАШУ, СПРАВЖНЮ «КРИМСЬКУ СВІТЛИЦЮ», НЕ ЗАЛИШИМО!

Hа офіційну електронну адресу заступника міністра культури Т. Мазур, котру визначили відповідальною за проведення колегії, з Криму було відправлено листа.
Душі криниця
ОЦИФРОВАНО ДВА ПЕРШІ РОКИ ЖИТТЯ «КРИМСЬКОЇ СВІТЛИЦІ»!

Tі, хто домагається тепер у Києві для привласненої «прибюджетної» «Світлиці» приміщень і зарплат – про долю «Світличного» архіву навіть не згадують, зате мають нахабство ставити на власних ресурсах посилання на наш кримський pdf-архів і святкувати… 24-річчя «Кримської світлиці»!
«МИ — ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!»

ГАЗЕТА «КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ» ОГОЛОШУЄ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МИ — ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!» ІМЕНІ КРИМСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ДАНИЛА КОНОНЕНКА
«ВСІ 24 РОКИ «КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ» БУЛА ПОРУЧ З НАМИ, В КРИМУ…»

Дорога «Світличко»! Від щирого серця вітаю тебе з двадцять четвертим днем народження! Щотижня з хвилюванням чекаю наступного номера газети: чи вийде знову?
ПРО ГАЗЕТУ, ЩО СТАЛА ДОЛЕЮ

Гадаю, вже не вистачить життя, щоб навчитися мислити себе без «Кримської світлиці».
МИ ВІТАЄМО НАШИХ НАЙВІРНІШИХ І НАЙСВІТЛІШИХ У СВІТІ ЧИТАЧІВ-СВІТЛИЧАН З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Щастя-здоров’я, наснаги, оптимізму, невгасимої світлості душі – наперекір усім випробуванням! Будьмо – бо ми того варті!
АРЕШТОВАНА «СВІТЛИЦЯ»

Hа початку січня 2010 року, ще задовго до всяких «зелених чоловічків», «кримських весен» й анексій, за демократичного українського (ще Ющенкового) правління і за розпорядженням з Києва у Криму… було арештовано два перші січневі номери «Кримської світлиці».
Українці мої...
КРИМЧАНКА ХРИСТИНА МИХАЙЛИЧЕНКО УВІЙШЛА ДО П'ЯТІРКИ ТАЛАНОВИТИХ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ УКРАЇНУ У 2016 РОЦІ

Українські діти довели всьому світові, що мають неабиякі таланти.
Резонанс
ДЕ БРАТ ТВІЙ, КАЇНЕ?

З якого ж дива мала перебиратися до Києва «КС»? Аби лишень підтвердити, що влада Московії створила на півострові неприйнятні умови для професійної роботи журналістів?

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